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16 октября, 12:50

Мэр Москвы

Собянин: дорожная отрасль Москвы объединяет профессионалов 240 специальностей

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В дорожной отрасли Москвы трудятся специалисты более чем 240 специальностей – от работников ручного труда и водителей спецтехники до инженеров, проектировщиков, синоптиков и дорожных спасателей, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Круглосуточно они следят за чистотой и безопасностью городских магистралей. Потребности мегаполиса в материалах для ремонта дорог закрывают за счет локализации в столице производств готовых асфальтобетонных смесей.

В настоящее время в городе функционируют 17 асфальтобетонных заводов. Они производят почти 2,5 тысячи тонн продукции в час. Площадки распределены по разным округам Москвы, за счет чего транспортная логистика упрощается.

Одно из таких предприятий – асфальтобетонный завод "Курьяново" в Батюнинском проезде на юго-востоке столицы. Здесь делают все виды смесей, необходимых для дорожных работ – свыше 3 тысяч тонн в сутки.

На заводе установлены две современные линии отечественного производства асфальтобетонной смеси, построенные и введенные в эксплуатацию в 2025 году. Также предприятие располагает продвинутым лабораторным оборудованием, позволяющим оперативно определять основные характеристики компонентов и готовой продукции.

Штат "Курьяново" – больше 100 специалистов, парк специализированной техники насчитывает 11 единиц.

Собянин поздравил специалистов с Днем работников дорожного хозяйства. Мэр поблагодарил специалистов отрасли за то, что столичные дороги остаются комфортными и безопасными, а мосты, тоннели и пешеходные переходы – надежными.

Ранее Собянин рассказал, что за первое полугодие 2026 года промышленное производство в Москве увеличилось на 12,5%. За этот период в столице представили несколько инновационных разработок, которые укрепляют технологический суверенитет России в условиях санкций.

Научно-технический центр "Модуль", например, разработал первый малый космический аппарат для дистанционного зондирования Земли. Компания "Орбитек", в свою очередь, представила двигательную установку, основанную на более экономичном плазменном двигателе и предназначенную для работы спутников массой свыше 200 килограммов.

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