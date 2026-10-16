Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Сергей Собянин в мессенджере MAX поздравил горожан с Днем работников дорожного хозяйства.

Мэр поблагодарил специалистов отрасли за то, что столичные дороги остаются комфортными и безопасными, а мосты, тоннели и пешеходные переходы – надежными.

Отдельные слова благодарности градоначальник адресовал тем, кто участвует в восстановлении инфраструктуры городов-побратимов – Донецка и Луганска.

"Эта задача по плечу только сильным и мужественным профессионалам", – подчеркнул Собянин.

Работникам дорожного хозяйства он пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в работе.

Ранее на столичном проспекте Генерала Дорохова появилась цветная разметка. Она поможет водителям заранее выбрать нужный съезд на МКАД при движении в сторону области. Цветовые подсказки уже доступны в "Яндекс Навигаторе" и "Яндекс Картах". Новую систему навигации тестируют по поручению Собянина в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года.