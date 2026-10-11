Инновационный препарат против меланомы начнут производить в ОЭЗ "Технополис Москва"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Инновационный российский препарат "Нурдати" для терапии меланомы начнут создавать на фармацевтическом заводе в особой экономической зоне (ОЭЗ)

"Технополис Москва". Это позволит сократить путь лекарства до столичных медицинских организаций, и московские пациенты смогут быстрее получать необходимую терапию. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Выпуском препарата "Нурдати" занимается предприятие "Биокад". Его производственный комплекс "ПК-137" расположен на площадке столичной ОЭЗ и входит в крупнейший фармацевтический кластер страны.

Компания начала переносить производство на площадку для выпуска готового лекарства.

"Резидент особой экономической зоны выпускает на территории площадки ряд уникальных препаратов, в том числе первое оригинальное российское лекарство от рассеянного склероза. С 2021 года предприятие произвело более 8,5 миллиона упаковок медикаментов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний", – добавил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Нурдати" соединяет два моноклональных антитела – нурулимаб и пролголимаб. Они воздействуют на рецепторы CTLA-4 и PD-1, благодаря чему иммунная система распознает и уничтожает опухолевые клетки. Лекарство назначают тем пациентам, у которых опухоль нельзя удалить хирургическим путем или уже появились метастазы.

Для выпуска препарата компания адаптирует технологические процессы к новой площадке, проведет валидацию и выполнит требования регуляторов. Как отметил заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям компании Алексей Торгов, создание оригинального препарата не заканчивается его регистрацией и выходом на рынок.

"Важной частью его жизненного цикла является обеспечение потребности системы здравоохранения. Трансфер лекарства на площадку ОЭЗ отвечает целям и задачам Правительства Москвы в области локализации производства лекарств и является частью системной работы компании", – подчеркнул он.

Производственный комплекс компании на территории ОЭЗ "Технополис Москва" охватывает 43 тысячи квадратных метров. В 2022 году там открыли участок жидких лекарственных форм, а в 2024 – освоили выпуск дивозилимаба – препарата для терапии рассеянного склероза.

В 2026 году ОЭЗ "Технополис Москва" отмечает 20-летие. Сейчас на 10 ее площадках общей площадью 430 гектаров работают более 250 высокотехнологичных предприятий. Они представляют микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, информационные технологии и робототехнику. Развитием ОЭЗ занимается столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что промышленное производство в Москве за первое полугодие 2026-го выросло на 12,5%. За это время в столице представили сразу несколько инновационных разработок, укрепляющих технологический суверенитет России в условиях санкций.

Например, научно-технический центр "Модуль" разработал первый малый космический аппарат для дистанционного зондирования Земли. Компания "Орбитек", в свою очередь, представила двигательную установку на базе более экономичного плазменного двигателя, предназначенную для работы спутников массой свыше 200 килограммов.