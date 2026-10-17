Warner Bros. зарегистрировала в РФ два товарных знака по вселенной "Гарри Поттера"

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Киностудия Warner Bros. зарегистрировала в России два товарных знака, связанных со вселенной "Гарри Поттера". Ими стали Hogwarts и Hogwarts Legacy, следует из данных Роспатента.

Заявки на регистрацию поступили из США в феврале и марте текущего года. Как указывается в базе ведомства, знак Hogwarts охватывает пять классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включая загружаемое программное обеспечение для видеоигр, картонные и бумажные изделия, одежду, игрушки, а также услуги в сфере обучения и досуга.

Второй знак – Hogwarts Legacy, под названием которого выходит компьютерная игра, – зарегистрирован по одному классу МКТУ, относящемуся к программному обеспечению для видеоигр.

Ранее американская компания Google подала заявку на регистрацию в России товарного знака нейросети Gemini.

Она собирается зарегистрировать знак по четырем классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В их числе – программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта, услуги по финансированию и сбору средств, а также услуги в сфере развлечений.

