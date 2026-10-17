Собянин: более 500 тыс москвичей приняли участие в первом этапе Всероссийской олимпиады

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В первом этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие более 500 тысяч москвичей. Об этом рассказал Сергей Собянин в МАХ.

Состязания уже прошли по 24 из 28 направлений. Ребята написали свыше 1 миллиона работ. Больше всего их оказалось по русскому языку, литературе, английскому языку, истории и обществознанию.

"Впереди – ВсОШ по программированию, информационной безопасности, экономике и искусственному интеллекту. Школьный этап завершится 25 октября", – написал мэр столицы.

К Всероссийской олимпиаде горожане готовятся при помощи Центра педагогического мастерства департамента образования и науки Москвы. Почти 20 тысяч школьников уже приступили к занятиям с лучшими тренерами. Они посетят лекции и семинары, встретятся с учеными и экспертами, выполнят практические задания и проведут собственные исследования.

Вместе с тем в начале октября ребята стали участниками международного Турнира городов по математике и Турнира имени М. В. Ломоносова. Работы выполнили более 25 тысяч школьников. В ноябре проведут отборочные этапы Московской олимпиады школьников, а до конца марта проходит состязание "Музеи. Парки. Усадьбы".

В прошлом учебном году сборная Москвы в финале ВсОШ смогла забрать рекордные 1 972 диплома, что составило 46% от всех выданных наград.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве помогают талантливым школьникам в освоении физики. С нынешнего учебного года в столице запущен новый проект – физико-математическая вертикаль для учеников 7–9-х классов. К нему присоединились более 160 школ, в классы новой вертикали записались порядка 6,6 тысячи ребят.

