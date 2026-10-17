Силы ПВО сбили 30 украинских БПЛА над территорией регионов РФ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 30 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

За день с 08:00 до 20:00 часов по московскому времени силы ПВО ликвидировали украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Курской и Орловской областей, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.

До этого вражеский БПЛА атаковал рейсовый автобус в Шебекине в Белгородской области. В результате пострадали пять человек. Состояние одной из женщин медики оценивают как тяжелое: у нее диагностирована незавершенная ампутация ноги.

Ранее сообщалось, что обломки сбитых беспилотников повредили жилые дома и легковой автомобиль в Воронежской области. Всего в небе над областью днем 15 октября и в ночь на 16 октября ликвидировали 10 беспилотных летательных аппаратов.

