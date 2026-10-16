Десять беспилотников уничтожили над Воронежской областью за ночь

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Обломки сбитых беспилотников повредили жилые дома и легковой автомобиль в Воронежской области. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем канале в MAX.

Всего в небе над областью днем 15 октября и в ночь на 16 октября обнаружили и уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов. Воздушные цели зафиксировали в двух городских округах и четырех районах.

В одном из муниципалитетов повреждения получило остекление нескольких комнат и балконов многоквартирного дома. Также поврежден легковой автомобиль. Еще в одном районе обломки беспилотника повредили окна трех частных домов.

Кроме того, ночью 16 октября два беспилотных летательных аппарата сбили над Ленинградской областью. При этом в регионе продолжается отражение воздушной атаки.