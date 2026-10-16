Два беспилотника сбили над Ленинградской областью

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Два беспилотных летательных аппарата сбили над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем канале в MAX.

"Над территорией Ленинградской области сбиты два БПЛА. Боевая работа продолжается", – написал глава региона.

Ранее в Ленинградской области объявили опасность беспилотных летательных аппаратов. На фоне происходящего Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково.

В ночь на 16 октября в Москве также отражали атаку беспилотников. По данным Сергея Собянина, общее число БПЛА, уничтоженных на подлете к столице, достигло 79.