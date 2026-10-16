Мужчина пострадал при атаке БПЛА на Ростовскую область

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После атаки беспилотников в Ростовской области произошло возгорание на территории производственно-складских комплексов. В Аксайском районе повреждены здания, также пострадал мужчина, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

Экстренные службы работают на месте происшествия. Слюсарь уточнил, что отражение воздушной атаки на Ростовскую область продолжается.

Помимо Аксайского района, атаке беспилотников подверглись Чертковский район и город Батайск. Других подробностей о последствиях налета губернатор не привел.

Также ночью 16 октября противник пытался атаковать Москву. Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении 59 направлявшихся к столице БПЛА.