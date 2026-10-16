16 октября, 07:09Мэр Москвы
Собянин: еще 15 БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны на подлете к Москве
Фото: mil.ru
Средства противовоздушной обороны Минобороны уничтожили еще 15 беспилотников на подлете к столице 16 октября. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.
На местах падения обломков развернута работа экстренных служб.
В течение ночи мэр несколько раз сообщал об уничтожении беспилотников. В 00:45 стало известно о сбитии 10 БПЛА, а в 03:16 – еще 20. Всего ликвидировано 94 дрона.
На фоне атак в 01:44 ограничения на прием и выпуск самолетов ввели во всех аэропортах Московского региона. В 05:14 ограничения сняли во Внуково и Шереметьево, а спустя полчаса все воздушные гавани вернулись к обычному режиму работы.