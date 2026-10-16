Собянин: еще 15 БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны на подлете к Москве

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Средства противовоздушной обороны Минобороны уничтожили еще 15 беспилотников на подлете к столице 16 октября. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

На местах падения обломков развернута работа экстренных служб.

В течение ночи мэр несколько раз сообщал об уничтожении беспилотников. В 00:45 стало известно о сбитии 10 БПЛА, а в 03:16 – еще 20. Всего ликвидировано 94 дрона.

На фоне атак в 01:44 ограничения на прием и выпуск самолетов ввели во всех аэропортах Московского региона. В 05:14 ограничения сняли во Внуково и Шереметьево, а спустя полчаса все воздушные гавани вернулись к обычному режиму работы.