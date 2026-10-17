Собянин: более 1,4 тыс км проводов убрали под землю в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1,4 тысячи километров воздушных линий убрали под землю в Москве в рамках проекта "Чистое небо". Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра, только в этом году специалисты убрали свыше 60 километров проводов. Работы проводились во время благоустройства магистралей, набережных, улиц и других общественных пространств.

В числе объектов – вылетная магистраль шоссе Энтузиастов, территории, прилегающие к реконструированному Центральному Московскому ипподрому, а также участок около станции МЦД Трикотажная.

Кроме того, провода убрали у спорткластера Президентской академии и пешеходного маршрута со сквером около дома № 9 на улице Садовники, а также рядом с новым пешеходным мостом на Болотной набережной.

В настоящее время специалисты убирают провода на территории "Лужников" и Лужнецкой набережной в рамках второго этапа благоустройства.

Глава города отметил, что проект "Чистое небо" уже помог преобразить такие знаковые улицы, как Тверскую и прилегающие к ней переулки, Новый Арбат, Большую и Малую Бронные, Мясницкую, Большую и Малую Никитские, Большую Ордынку.

Работы также велись на Садовом, Бульварном и Кремлевском кольцах, Ленинском проспекте, Варшавском, Ленинградском, Ярославском, Каширском и Волоколамском шоссе и других вылетных магистралях.

Ранее в столице привели в порядок проезд между Херсонской улицей и Научным проездом. На тротуарах уложили более 1,5 тысячи квадратных метров нового асфальта, а на проезжей части – еще 3,5 тысячи "квадратов". Воздушные линии электропередачи убрали под землю и проложили 667 метров кабельной канализации.