В Москве комплексно отремонтировали 1-й Кабельный проезд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На юго-востоке Москвы комплексно отремонтировали 1-й Кабельный проезд, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам вице-мэра, основной задачей было создание комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов, а также организация удобных маршрутов к значимым объектам.

Во время работ специалисты полностью заменили асфальт на проезжей части и тротуарах. Общая площадь обновленного полотна составила около 10 тысяч квадратных метров.

Кроме того, в проезде установили фонари с энергоэффективными светильниками, а нерегулируемый пешеходный переход оснастили опорой контрастного освещения. На финальном этапе специалисты провели озеленение, обустроив около 5 тысяч "квадратов" газона.

Бирюков добавил, что при выборе объектов для комплексного ремонта учитываются межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения и близость значимых объектов.

Ранее на юго-западе города благоустроили проезд от улицы Поляны к исторической усадьбе Знаменское-Садки и популярному роднику в Битцевском парке. На участке заменили асфальт, а для укрепления основания дороги и разграничения зон уложили более тысячи погонных метров бетонного бортового камня.