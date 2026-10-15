Юрист Георгиева: за шантаж распространением интимного видео грозит до 4 лет тюрьмы

Незнакомец опубликовал в телеграм-канале москвички ее интимное видео семилетней давности, рассказала пострадавшая в соцсетях. Как действовать в такой ситуации и что грозит злоумышленнику, разбиралась Москва 24.

"Я не должна испытывать стыд"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/giedroyck

Незнакомый мужчина нашел публичный телеграм-канал жительницы Москвы Катарины Гедройц и выложил туда ее интимное видео, снятое семь лет назад. О произошедшем женщина рассказала в соцсетях.

Она призналась, что не знает, откуда у мужчины это видео, кто его сохранил, сколько человек видели ролик и кому оно могло быть отправлено.





Катарина Гедройц пользовательница Сети От этой неизвестности становится по-настоящему не по себе. Ты не понимаешь, где заканчивается эта история. Кто еще может это увидеть? Кому он может отправить видео? Почему спустя семь лет кто-то вообще решил использовать его таким образом?

При этом москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд за то, что кто-то решил использовать столь личный ролик против нее. В комментариях мнения разделились: часть пользователей поддержала Катарину и призвала не драматизировать.

"Не надо переживать. Сделать ты ничего не можешь, только изменить свое отношение"; "много лет назад в анонимную группу парень слил фото своей девушки. Смеялся ли кто-то над ней? Нет. Обсуждал ли вообще? Нет. Вот всем было плевать, честно"; "я видел тонны видео и фото знакомых. Но молчу. Не вижу смысла. Они сняли, это их дела", – писали комментаторы.

Однако некоторые посчитали, что девушка в данном случае не является пострадавшей стороной.

"От глупости это все происходит. Но молодые должны знать об этом. Любая частная переписка может всплыть", – написал один из пользователей.

Наказать шантажиста

Если неизвестный угрожает слить контент интимного характера в Сеть, необходимо зафиксировать доказательства, чтобы потом обратиться в правоохранительные органы. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни (137 УК РФ). Наказание зависит от обстоятельств и варьируется от штрафа до 200 000 рублей до лишения свободы на срок до 2 лет. Если же преступник начнет требовать что-то взамен за удаление материала, такие действия подпадают под статью о вымогательстве (163 УК РФ). В данном случае размер выпрашиваемой суммы будет влиять на тяжесть преступления, отметила Георгиева.

"Наказание предусмотрено в нескольких видах: ограничение свободы на срок до 4 лет, принудительные работы, арест, лишение свободы до 4 лет. Если вымогательство совершено группой лиц по предварительному сговору, ответственность ужесточается", – добавила Георгиева.

Если в рамках проверки выяснится, что видео было добыто неправомерно (например, кто-то получил доступ к компьютеру или собирал персональные данные), это отдельный состав преступления (272 УК РФ). За это грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет, пояснила эксперт.

"При обращении в правоохранительные органы, если человек не знает квалификацию, не нужно ее указывать в заявлении. К примеру, если пострадавший просит привлечь за вымогательство, а его нет, может быть вынесен отказ в возбуждении дела. Поэтому лучше написать "прошу привлечь к ответственности" – они сами разберутся", – добавила юрист.





Алла Георгиева юрист Также можно обратиться в службу поддержки площадки, где распространяется видео. Написать, что это нарушает неприкосновенность частной жизни и персональные данные, и попросить удалить ролик.

Кроме того, стоит защищать свою частную жизнь и требовать компенсацию морального вреда (151 ГК РФ). Ее размер зависит от обстоятельств и того, как пострадавший воспринимает ситуацию.

"Если он испытал стресс, попал в больницу – это фиксируется медицинскими документами, суд может удовлетворить большую сумму выплат", – добавила эксперт.

Даже истории, которые кажутся, на первый взгляд, безобидными, тоже уголовно наказуемы. Например, если взять и подставить с помощью ИИ лицо человека в видео порнографического содержания – это преступление, обратил внимание эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин в разговоре с Москвой 24.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Распространять такую информацию могут разные люди, в том числе совершенно незнакомые пострадавшему. Кто-то нашел флешку, фото, что-то еще – и все, что попало в интернет, остается там навсегда. Но, опять же, можно попробовать приземлить это на конкретных физических лиц и взаимодействовать с ними через правоохранительные органы.

Перед тем, как отправить кому-то интимный контент, специалист призвал помнить, что попавшее в интернет отследить практически невозможно.

"Молчание без паники"

Шантаж интимными видео работает ровно по одному сценарию: сначала жертву убеждают, что она в ловушке, потом, что молчание спасет, затем – что заплатить проще, чем пережить все это. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала семейный психолог и писатель Радмила Стригунова.

"Все пункты – абсолютная ложь, и рекомендация здесь одна: говорить о факте преступления громко", – подчеркнула она.

Психолог призвала помнить главное: шантажист не хозяин жизни человека, а всего лишь одного-двух видео. Как только жертва поверила преступнику, она у него на крючке.





Радмила Стригунова семейный психолог и писатель Первое практическое правило: вообще никак не вступать в диалог с шантажистом. Любой ответ – это плюс в его сторону, своеобразное топливо для него. Он часто ищет не деньги, а страх, потому что его можно продать дороже. Молчание без паники – самое сильное, что можно сделать в первые сутки.

По ее словам, самым болезненным этапом может стать разговор с близкими. Часто это неприятно: люди нередко годами носят в себе страх, что если родственники узнают о чем-то, то они отвернутся.

"Однако в 99% случаев реальность оказывается другой. Друзьям и родителям мы нужны в том числе со своими проблемами. Нужно прямо сказать: "Меня шантажируют, мне нужна поддержка". Люди умеют любить не только идеальные моменты в нас, просто многие разучились доверять в последнее время", – уточнила Стригунова.



Эксперт призвала помнить, что даже слив интимного ролика в Сеть не приговор репутации.

"Общество дозревает до простой мысли: то, что человек снимал для себя или партнера, не дает права его этим обижать. Пока люди прячутся, шантажисты будут чувствовать себя супергероями. Как только человек перестанет делать вид, что это позор и что он уязвим, они останутся ни с чем", – добавила эксперт.

Когда человек создает такое видео, он доверяет свою сокровенность технологиям. Поэтому, если есть хотя бы 1 процент сомнений, лучше никому ничего не отправлять, отметила Стригунова.

Она призвала помнить, что ни одно видео в мире не стоит сна и здоровья, всегда есть помощь в лице близких, полиции, юристов и психологов. Человек справляется не потому, что сильный, а потому, что правда на его стороне. В таких историях это решает очень многое, заключила эксперт.

