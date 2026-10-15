Путин: Россия попала в 20 крупных поставщиков продовольствия на мировые рынки

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Россия за последние 10 лет увеличила поставки продовольствия на мировые рынки в 2,5 раза и вошла в 20 крупнейших экспортеров. Об этом Владимир Путин заявил на форуме-съезде "Деловой России".

Глава государства подчеркнул, что в этом направлении достигнуты значительные результаты и страна продолжает укреплять свои позиции среди ведущих мировых поставщиков продуктов питания.

"Наши аграрии работают очень эффективно, и эффективность работы повышается с каждым годом", – добавил он.

Согласно информации Росстата, объем произведенного в стране зерна в прошлом году оказался на 72,7% выше внутреннего потребления. Наиболее высокий уровень самообеспечения зерном за последние годы зафиксировали в 2022 году – 191,4%. В 2023-м показатель составил 173,5%, а в 2024-м снизился до 152,4%.