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15 октября, 18:53

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Путин: Россия попала в 20 крупных поставщиков продовольствия на мировые рынки

Россия попала в 20 крупных поставщиков продовольствия на мировые рынки – Путин

Фото: МАХ/"Кремль. Новости

Россия за последние 10 лет увеличила поставки продовольствия на мировые рынки в 2,5 раза и вошла в 20 крупнейших экспортеров. Об этом Владимир Путин заявил на форуме-съезде "Деловой России".

Глава государства подчеркнул, что в этом направлении достигнуты значительные результаты и страна продолжает укреплять свои позиции среди ведущих мировых поставщиков продуктов питания.

"Наши аграрии работают очень эффективно, и эффективность работы повышается с каждым годом", – добавил он.

Согласно информации Росстата, объем произведенного в стране зерна в прошлом году оказался на 72,7% выше внутреннего потребления. Наиболее высокий уровень самообеспечения зерном за последние годы зафиксировали в 2022 году – 191,4%. В 2023-м показатель составил 173,5%, а в 2024-м снизился до 152,4%.

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