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13 октября, 09:24

Экономика

Производство зерна в России превысило внутреннее потребление на 72,7%

Фото: 123RF.com/nastyaofly

Объем произведенного в России зерна в 2025 году оказался на 72,7% выше внутреннего потребления. Об этом сообщает РИА Новости, изучив данные Росстата.

Наиболее высокий уровень самообеспечения зерном за последние годы зафиксировали в 2022 году – 191,4%. В 2023 году показатель составил 173,5%, а в 2024-м снизился до 152,4%.

В 2025 году самообеспеченность зерном превысила 100% в 47 регионах России. В Карачаево-Черкесии показатель достиг 465,9%, а в Ставропольском крае – 419,6%.

Статистика не включает данные по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

Ранее фермеры юга России столкнулись с трудностями при продаже зерна из-за низких закупочных цен. В Краснодарском крае и Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации, поскольку аграрии не могли сбыть урожай и были вынуждены обращаться к перекупщикам.

При себестоимости тонны пшеницы в 11–13 тысяч рублей закупщики предлагали около 5 тысяч, а в отдельных случаях – всего 4 тысячи рублей.

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