15 октября, 19:15Технологии
Путин заявил, что с помощью ИИ можно отследить "каждую пачку гречки" на маркетплейсах
Фото: MAX/"Кремль. Новости"
Искусственный интеллект (ИИ) позволяет отследить "каждую пачку гречки" и ее качество на маркетплейсах. Об этом заявил Владимир Путин, выступая по видеосвязи на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
"Но только этим надо заниматься, и тогда это даст дополнительное мощное конкурентное преимущество нашим производителям и платформенным электронным площадкам", – указал президент.
Он назвал развитие систем больших данных и искусственного интеллекта конкурентным преимуществом России и перспективным использованием технологий. Кроме того, Путин заявил о необходимости как можно быстрее ликвидировать ненужные барьеры в сфере электронной торговли, не подорвав доверие к российским производителям.
"Чтобы на рынок через электронные площадки поступала продукция самого высокого качества, чтобы ни у кого из наших партнеров за рубежом никогда не возникло никакого сомнения в качестве российской продукции", – сказал Путин.
Ранее зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко говорил, что 9 из 10 молодых россиян уже применяют ИИ. Он назвал это очень серьезным результатом и заявил, что искусственный интеллект способен вытеснять привычные рабочие задачи быстрее, чем экономика успевает создавать новые. Поэтому образование обязано поспевать за переменами в самой работе.