ВС РФ уничтожили задействованный в интересах ВСУ транспортный объект в Одесской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженными силами России (ВС РФ) в порту Южный в Одесской области был уничтожен объект транспортной инфраструктуры. Этот объект обеспечивал нужды украинской армии, сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, в море было атаковано судно типа "сухогруз", которое везло в Одессу грузы военного и двойного назначения.

Как добавили в Минобороны, 15 октября российские силы продолжили наносить удары дронами по транспортным объектам, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось о поражении инфраструктуры порта Измаил в Одесской области. По информации Минобороны РФ, ее применяли для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения для нужд ВСУ. Также российские военные атаковали два сухогруза, которые шли морем в порт Одессы.

