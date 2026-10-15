Минобороны РФ сообщило об ударах по портовой инфраструктуре Украины

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Российские военные продолжили наносить удары по объектам, связанным с обеспечением Вооруженных сил Украины. В ночь на 15 октября под удар попали портовая инфраструктура и морские суда, задействованные в интересах украинских войск, сообщили в министерстве обороны России.

В Одесской области поражена инфраструктура порта Измаил. По данным ведомства, ее использовали для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ.

Кроме того, российские военные нанесли удары по двум сухогрузам, находившимся в море на пути к порту Одесса. Как утверждает Минобороны, суда перевозили грузы военного назначения.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили транспортно-логистический центр "Эпицентр" в Хмельницком, использовавшийся для хранения грузов в интересах врага. Также при переходе морем было поражено морское судно.