15 октября, 07:45Политика
Минобороны РФ сообщило об ударах по портовой инфраструктуре Украины
Фото: mil.ru
Российские военные продолжили наносить удары по объектам, связанным с обеспечением Вооруженных сил Украины. В ночь на 15 октября под удар попали портовая инфраструктура и морские суда, задействованные в интересах украинских войск, сообщили в министерстве обороны России.
В Одесской области поражена инфраструктура порта Измаил. По данным ведомства, ее использовали для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ.
Кроме того, российские военные нанесли удары по двум сухогрузам, находившимся в море на пути к порту Одесса. Как утверждает Минобороны, суда перевозили грузы военного назначения.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили транспортно-логистический центр "Эпицентр" в Хмельницком, использовавшийся для хранения грузов в интересах врага. Также при переходе морем было поражено морское судно.