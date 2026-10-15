Великобритания снова попыталась вернуть из США плюшевого Винни-Пуха

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Великобритания снова пытается вернуть из США плюшевые игрушки, принадлежавшие сыну писателя Алана Александра Милна, которые стали прототипами героев книг о Винни-Пухе. Об этом сообщает The Washington Post.

Речь идет также о фигурках Пятачка, Иа-Иа, Тигры и Кенги, которые когда-то принадлежали Кристоферу Робину Милну. В США игрушки оказались в 1947 году. Милн передал их американскому издателю для рекламного тура, однако обратно в Великобританию они так и не вернулись. Через 40 лет издатель подарил коллекцию библиотеке Нью-Йорка.

Поводом для нового витка спора стала столетняя годовщина выхода первой книги о медвежонке. Сейчас коллекция хранится в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Ее руководство заявило, что расставаться с экспонатами не намерено.

В 2024 году писатель Джайлс Брандрет, представлявший интересы королевы Камиллы, предлагал организовать выставку игрушек в Букингемском дворце. Американская сторона ответила отказом. В библиотеке объяснили решение тем, что плюшевые животные слишком старые и хрупкие для транспортировки.

Московский монетный двор ранее выпустил коллекционный альбом из 10 медалей к 90-летию киностудии "Союзмультфильм". На медалях – персонажи классической и современной отечественной анимации.

В числе мультфильмов, чьи герои украсили медали, – "Бременские музыканты", "Винни-Пух", "Вовка в Тридевятом царстве", "Жил-был пес", "Котенок по имени Гав", "Летучий корабль", "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!". Помимо этого, использовали современные проекты "Простоквашино" и "Умка".

