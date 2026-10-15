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15 октября, 19:33

Политика

Правительство Дагестана сложило полномочия перед вновь избранным главой региона

Фото: ТАСС

Правительство Республики Дагестан сложило полномочия. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Магомед Рамазанов, сообщило РИА Новости.

Уточняется, что такое решение было принято в соответствии со статьей 84 Конституции Дагестана и статьей 25 закона республики.

Ранее 15 октября парламент Дагестана избрал главой республики Федора Щукина. С мая он занимал должность врио главы региона.

Процедура избрания прошла на сессии народного собрания. В рамках тайного голосования 78 из 86 парламентариев отдали свои голоса за Щукина.

До этого в Грозном состоялась инаугурация Рамзана Кадырова на пост главы Чечни. Кадыров, представляющий партию "Единая Россия", вступил в должность после сентябрьских выборов, на которых он заручился поддержкой 99,85% избирателей. Данный результат стал рекордным.

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