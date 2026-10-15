Федор Щукин избран главой Дагестана

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Народное собрание Дагестана избрало главой республики Федора Щукина, который занимал должность временно исполняющего обязанности руководителя региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя счетной комиссии Артура Исрапилова.

Избрание главы Дагестана прошло на сессии народного собрания. В рамках тайного голосования 78 из 86 парламентариев отдали свои голоса за Щукина.

В апреле Владимир Путин объявил о завершении работы Сергея Меликова на посту главы республики. Президент отметил, что тот "многое сделал", однако теперь переходит на другую работу и "жизнь идет дальше". Временно исполняющим обязанности главы Дагестана по указу главы государства был назначен Щукин, который ранее занимал должность главы Верховного суда Дагестана.

Позднее он подписал указ об отставке правительства республики. На пост председателя кабмина Дагестана был назначен Магомед Рамазанов, который ранее находился на должности заместителя полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.

На пост главы республики Путин представил три кандидатуры. В их число вошли Щукин, зампредседателя народного собрания Дагестана Камил Давдиев и руководитель фракции КПРФ в парламенте региона Самир Абдулхаликов.

