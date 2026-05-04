Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 16:34

Политика

Меликов рассказал об итогах работы на посту главы Дагестана

Фото: ТАСС/Егор Алеев

За время нахождения Сергея Меликова на посту главы Дагестана в республике открылись 111 школ и 97 детских садов, 111 фельдшерско-акушерских пунктов, а также были запущены 12 современных промышленных предприятий. Об этом политик рассказал в своем телеграм-канале.

"Вместе мы сделали многое. За 5 лет <...> отремонтированы почти 400 школ и свыше 60 детсадов", – написал он.

Также за этот период удалось добиться увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2 раза. Более того, в республике началось строительство объездных дорог вокруг Хасавюрта, Дербента и Махачкалы, а еще мусоросортировочных комплексов и полигонов.

В настоящее время продолжается реализация масштабного проекта "Каспийский прибрежный кластер" и возведение водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск, который обеспечит чистой водой более 900 тысяч человек.

Кроме того, Меликов упомянул и успехи сельского хозяйства региона. Он подчеркнул, что Дагестан занимает первое место в России по поголовью овец и коз, а также по выращиванию винограда и производству шерсти.

"Уходят должности, остаются дела. Мы через многое прошли вместе: теракт, взрывы на АЗС, потери родных и друзей на поле боя, чрезвычайные ситуации. Были разные моменты, которые проверяли нас на прочность. Но именно тогда становилось особенно ясно: наша сила – в людях, в единстве, в умении поддержать того, кому непросто", – подытожил экс-глава республики.

Слухи об отставке Меликова начали распространяться в Сети в начале апреля, на фоне сложной паводковой ситуации в Дагестане, которая сложилась в конце марта из-за обильных осадков. В зоне чрезвычайной ситуации оказались до 1,5 миллиона человек.

Позже Владимир Путин подтвердил эту информацию, объявив о завершении работы политика на должности. Президент отметил его вклад и поблагодарил за труд.

Временно исполняющим обязанности главы Дагестана стал ранее занимавший должность главы Верховного суда республики Федор Щукин. Он будет работать на новом посту до вступления в должность лица, которого в дальнейшем изберут главой региона. Предварительно, проведение выборов запланировано на сентябрь.

Читайте также


политикарегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика