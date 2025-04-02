Глава Кореневского района Курской области Дегтярева сложила полномочия

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Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева ушла в отставку. Соответствующий документ опубликован на сайте местной администрации.

Районное представительное собрание приняло добровольную отставку Дегтяревой. Полномочия с нее сняли 2 апреля, уточняется в документе. До момента вступления на должность избранного главы обязанности руководителя Кореневского района будет исполнять Владимир Жилинков.

Кроме того, в другом документе сообщается о проведении конкурса по выбору нового главы. В нем участвуют пять претендентов, а заседание комиссии по данному вопросу состоится 12 мая.

Ранее пост врио министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области покинула Ирина Мусьял, которую временный глава региона Александр Хинштейн раскритиковал за отдых в Индии.

После этого случая, Хинштейн поручил разработать соответствующий порядок для решения вопросов выезда чиновников за границу. Он отметил, что это связано с вопросами безопасности человека. Также он уверен, что работникам органов власти нужно учитывать оперативную ситуацию в регионе.