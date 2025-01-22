Хинштейн показал заявление на отпуск чиновницы, отдохнувшей за границей

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал в телеграм-канале заявление на отпуск врио министра охраны объектов культурного наследия Ирины Мусьял, которая провела отдых за границей.

Кроме того, Хинштейн заявил, что правительство региона внесет изменения в законодательство, по которому чиновников обяжут оповещать о выездах за пределы России. Опрос по этой теме глава области ранее проводил в своих социальных сетях.

"Эту позицию поддержало абсолютное большинство участников проведенного мной опроса в Тelegram – 81% (59,3 тысячи человек), в "ВК" – 87% (6,6 тысячи человек)", – заявил Хинштейн.

Он отметил, что мнение людей для него является решающим фактором. Также врио главы подчеркнул,что изменения в нормативных актах не допустят подобных случаев с отпуском.

Ранее Хинштейн утверждал, что курским чиновникам нужно согласовывать свой выезд за границу во избежание различных провокаций. С его слов, Мусьял не должна была согласовывать отпуск за рубежом, так как не является секретоносителем.

Однако он подчеркнул, что изменения в законодательстве связаны с вопросами безопасности человека, а также что работникам органов власти нужно учитывать оперативную ситуацию в регионе.