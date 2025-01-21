Хинштейн заявил о трудностях с вывозом тел из села Русское Поречное

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в подвалах села Русское Поречное Суджанского района были обнаружены тела убитых Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирных жителей, и назвал это геноцидом и преступлением против человечества.

По словам главы региона, военные ВС РФ нашли тела людей преимущественно пожилого возраста, которые "не смогли бы дать отпор вооруженным и подготовленным боевикам".

"Украинские нацисты связали стариков, издевались над ними, а после оставили умирать в подвалах. <...> От этих кадров, которые предоставили наши вооруженные силы, кровь стынет в жилах", – подчеркнул Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что следователи СУ СК РФ возбудили уголовное дело в отношении украинских военных по части 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт, повлекший смерть").

Семьям погибших курян будет оказана необходимая помощь со стороны правительства региона, обратил внимание Хинштейн. С его слов, эвакуировать тела пока нельзя, однако это будет сделано, когда позволит обстановка в районе.

"Убежден, что нелюди, совершившие это бесчеловечное преступление, как и их командиры, обязательно понесут заслуженное наказание", – подытожил глава области.

Ранее СМИ сообщали, что в одном из подвалов военные обнаружили тела двоих гражданских, во втором – пятерых. Предположительно, у одного из погибших ранение головы.

Между тем правоохранители установили, что в январе 2025 года военнослужащие ВСУ, находящиеся в селе Русское Поречное, убили как минимум семь мирных граждан, которые пытались скрыться от них в подвале жилого дома.