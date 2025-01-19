ТАСС: тела семи мирных жителей обнаружены в освобожденном селе Курской области

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Тела семи мирных жителей обнаружены в освобожденном от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенном пункте Русское Поречное в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По данным агентства, останки найдены в двух подвалах домов. В первом российские военные обнаружили тела двоих гражданских, во втором – пятерых. Предположительно, у одного из погибших ранение головы.

Минобороны России 17 января сообщало, что военные освободили около 63% изначально занятой ВСУ территории Курской области. За две недели бойцы группировки войск "Север" освободили 4 населенных пункта региона: Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

Оборонное ведомство также уточняло, что общие боевые потери украинцев на курском направлении составили свыше 52 450 военных.

Украинские подразделения вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

