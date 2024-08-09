09 августа, 11:13Происшествия
Обстановка в Курской области отнесена к ЧС федерального характера
Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов
Обстановка на территории Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщает пресс-служба МЧС России.
Кроме того, в регионе был установлен федеральный уровень реагирования. Соответствующее решение приняла в ходе внеочередного заседания правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
Около тысячи украинских солдат вторглись на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, российские военные сумели остановить продвижение противника вглубь территории РФ.
По последним данным, в регионе погибли четыре мирных жителя. При этом пострадали 66 человек, в числе которых оказалось 9 детей.
В свою очередь, украинские формирования потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники.
Мэр Суджи Виталий Слащев рассказал, что 9 августа обстановка в городе в целом нормальная, людей постепенно эвакуируют. При этом мобильная связь остается неустойчивой.
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