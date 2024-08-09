Обстановка в Курской области отнесена к ЧС федерального характера

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов

Обстановка на территории Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщает пресс-служба МЧС России.

Кроме того, в регионе был установлен федеральный уровень реагирования. Соответствующее решение приняла в ходе внеочередного заседания правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Около тысячи украинских солдат вторглись на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, российские военные сумели остановить продвижение противника вглубь территории РФ.

По последним данным, в регионе погибли четыре мирных жителя. При этом пострадали 66 человек, в числе которых оказалось 9 детей.

В свою очередь, украинские формирования потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники.

Мэр Суджи Виталий Слащев рассказал, что 9 августа обстановка в городе в целом нормальная, людей постепенно эвакуируют. При этом мобильная связь остается неустойчивой.

