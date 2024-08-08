Минздрав РФ: 66 человек пострадали из-за атак ВСУ на Курскую область

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66 человек пострадали с 6 по 8 августа из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, включая 9 детей, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В медицинских учреждениях Курской области находятся 38 человек, в том числе 5 детей", – цитирует его пресс-служба Минздрава РФ.

По его словам, амбулаторная помощь оказана 19 пострадавшим, в том числе 2 детям. В настоящий момент все пациенты получают необходимую медицинскую помощь – лекарства, кровь и ее компоненты есть в медицинских организациях в необходимом объеме.

Он добавил, что силами медиков в федеральные центры Минздрава и московские клиники были эвакуированы 9 человек. Также проведены 6 телемедицинских консультаций со специалистами по 5 пострадавшим детям и 1 взрослому, который находится в тяжелом состоянии.

До тысячи украинских боевиков пытались захватить территорию Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ, а позднее силы Киева начали отступать.

Потери ВСУ на данном направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. В результате погибли 4 мирных жителя.