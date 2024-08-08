ВС РФ пресекают попытки прорыва ВСУ вглубь территории в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) с органами ФСБ РФ продолжают уничтожать противников и пресекают попытки прорыва отдельных подразделений ВСУ вглубь территории на курском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Так, подразделения группировки войск "Север" совместно с органами ФСБ России продолжают боевые действия и огневое поражение выявленных скоплений живой силы и техники ВСУ в Судженском и Кореневском районах области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. На защиту границы отправились пограничники, подразделения усиления, подошедшие резервы, авиация, ракетные войска и артиллерия.

Помимо этого, авиационные удары наносятся по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области.

С начала боевых действий в Курской области потери формирования ВСУ увеличились до 660 военнослужащих и 82 единиц бронетехники, в том числе 8 танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.

При этом за последние сутки украинская сторона потеряла около 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, среди которых танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак".

Около тысячи украинских солдат вторглись на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, армии России удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ.

34 пострадавших мирных жителя, среди которых 5 детей, в настоящее время проходят лечение в стационарах. Известно также о четырех погибших. Кроме того, в результате атаки украинского дрона был ранен военный корреспондент Евгений Поддубный. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в местную больницу.

Впоследствии Поддубный пришел в сознание. Его и еще восемь пострадавших отправили в Москву для дальнейшего лечения.

