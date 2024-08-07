Военкор ВГТРК Евгений Поддубный ранен при атаке дрона ВСУ в Курской области

Фото: vk.com/Поддубный. Военный корреспондент

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный был ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области, сейчас он находится в больнице. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

"В приграничном районе Курской области под обстрел ВСУ попала машина, в которой ехал военный корреспондент нашего телеканала Евгений Поддубный. Он получил тяжелые ранения и сейчас находится в больнице", – сказал ведущий.

Он также сообщил, что за несколько часов до происшествия военкор прислал в редакцию репортаж об обстановке в регионе.

Поддубный – один самых известных российских военных журналистов. С начала спецоперации на Украине он работает в зоне конфликта, в последние дни он находился в Курской области.

В своем телеграм-канале Поддубный ранее опубликовал видео из машины, где съемочная группа перемещалась в Курской области.

До тысячи украинских боевиков проникли на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ.

Потери украинцев на этом направлении составили 315 человек и 54 единицы техники, включая 7 танков. Число пострадавших в результате атак мирных жителей достигло 31, включая шестерых детей.

