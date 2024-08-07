07 августа, 23:36Происшествия
Военкор Поддубный пришел в сознание в одной из больниц Курска
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Военкор ВГТРК Евгений Поддубный пришел в сознание в одной из больниц Курска, где получает лечение. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
"Евгений Поддубный жив! Пришел в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье!", – написал он.
В Курской областной многопрофильной клинической больнице сообщили ТАСС, что военкор находится в тяжелом состоянии с ожогами.
Поддубный был ранен в результате атаки украинского дрона в приграничном районе Курской области. Военкор получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу.
В последние дни Поддубный работал в Курской области, освещая ситуацию в приграничье.
До тысячи украинских боевиков проникли на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ.
Потери украинцев на этом направлении составили 315 человек и 54 единицы техники, включая 7 танков. Число пострадавших в результате атак мирных жителей достигло 31, включая шестерых детей.
Появились подробности состояния военкора Поддубного, раненного в Курской области