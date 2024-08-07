Военкор Поддубный пришел в сознание в одной из больниц Курска

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Военкор ВГТРК Евгений Поддубный пришел в сознание в одной из больниц Курска, где получает лечение. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

"Евгений Поддубный жив! Пришел в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье!", – написал он.

В Курской областной многопрофильной клинической больнице сообщили ТАСС, что военкор находится в тяжелом состоянии с ожогами.

Поддубный был ранен в результате атаки украинского дрона в приграничном районе Курской области. Военкор получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу.

В последние дни Поддубный работал в Курской области, освещая ситуацию в приграничье.

До тысячи украинских боевиков проникли на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ.

Потери украинцев на этом направлении составили 315 человек и 54 единицы техники, включая 7 танков. Число пострадавших в результате атак мирных жителей достигло 31, включая шестерых детей.

