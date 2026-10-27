IBSF продлила отстранение российских бобслеистов в двойках и четверках

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Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) продлил отстранение российских бобслеистов в двойках и четверках и оставил в силе решение о выступлении на соревнованиях по скелетону и монобобу в нейтральном статусе. Об этом ТАСС заявил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

"Конгресс IBSF большинством голосов принял решение допустить до участия в международных стартах только скелетонистов и монобоб", – сказал он.

Пегов пояснил, что спортсмены сохранят нейтральный статус, однако, в отличие от прошлого сезона, получать его будут без проверки. По его словам, Европа пока не готова допустить бобслеистов в двойках и четверках, однако федерация вместе с Олимпийским комитетом России намерена бороться за их права.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что государства, которые препятствуют участию российских спортсменов в соревнованиях, должны лишаться права на проведение турниров. По его мнению, политика недопуска приведет к тому, что центр мирового спорта продолжит "смещаться в южное полушарие".

