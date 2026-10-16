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16 октября, 17:54

Спорт

Чемпионка России по лыжным гонкам Елизавета Маслакова получила нейтральный статус

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе Елизавету Маслакову, победительницу чемпионата России. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Такой же статус получила лыжница Алена Плечева. Кроме того, допуск дали представителям персонала – Виталию Агаве, Юрию Виноградову и Владимиру Жулю.

Маслакова победила на чемпионате России в сезоне-2024/25. Спортсменка завоевала золото в масс-старте на 50 километров классическим стилем.

В начале сентября FIS заявила о допуске россиян до турниров под эгидой организации в сезоне-2026/27. Позже организация утвердила процедуру подачи заявки для получения нейтрального статуса. Спортсменам необходимо подтвердить соответствие требованиям и обязаться соблюдать их.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, в свою очередь, отметил, что государства, которые препятствуют участию российских спортсменов в соревнованиях, должны лишаться права на проведение турниров.

По его мнению, политика недопуска приведет к тому, что центр мирового спорта продолжит "смещаться в южное полушарие".

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