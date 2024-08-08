08 августа, 09:25Происшествия
Военкор Поддубный отправлен на лечение в Москву
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Военного корреспондента Евгения Поддубного, раненного накануне из-за атаки ВСУ, отправили в Москву для дальнейшего лечения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
По его словам, состояние сотрудника ВГТРК удалось стабилизировать. Он также опубликовал комментарий журналиста из больницы. Поддубный передал всем привет и заверил, что все будет хорошо.
Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, в свою очередь, сообщил, что состояние Поддубного тяжелое, но стабильное. Его жизнь вне опасности.
Он также рассказал, что помимо журналиста, на лечение в Москву отправят еще восемь пострадавших при обстрелах в Курской области, в том числе двоих детей. Их разместят в федеральных учреждениях Минздрава и больницах столицы. Медицинская эвакуация проводится силами Федерального центра медицины катастроф и ЦЭМП.
Стационарное лечение сейчас проходят 34 пострадавших при обстрелах в регионе, среди них пятеро детей.
Поддубный был ранен в результате атаки украинского дрона на машину, в которой он ехал в приграничном районе Курской области. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в местную больницу. Впоследствии Поддубный пришел в сознание.
При этом съемочная группа военкора не пострадала. В СК РФ пообещали установить личности и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к покушению.
До тысячи украинских боевиков проникли на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, армии России удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ.
Потери ВСУ на данном направлении составили 315 человек и не менее 54 единиц техники, среди которых 7 танков.
Военкор Поддубный, раненный в Курской области, получает необходимое лечение