Военкор Коц заявил, что Поддубный шутит после тяжелого ранения

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц посетил в больнице раненого коллегу Евгения Поддубного и сообщил о его состоянии. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь!", – сообщил Коц.

Он также поздравил Поддубного с его вторым днем рождения.

Поддубный был ранен в результате атаки украинского дрона в приграничном районе Курской области. Военкор получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов впоследствии сообщил, что Поддубный пришел в сознание. По его словам, военкор получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска.

СК России сообщил, что примет меры к установлению и привлечению к ответственности всех ответственных за покушение на военкора. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин также поручил наградить Поддубного ведомственной медалью.