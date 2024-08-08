Следователи установят всех лиц, причастных к покушению на военкора Поддубного

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет России примет меры по установлению и привлечению к ответственности ответственных за покушение на корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Об этом ведомство сообщает в телеграм-канале.

"Следователи Следственного комитета Российской Федерации примут все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста", – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что с первых дней специальной военной операции вместе с российскими военнослужащими Поддубный находится на передовой, принципиально и объективно освещает ход СВО, а также фиксирует последствия преступлений украинских националистов против мирного населения.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил наградить Поддубного ведомственной медалью.

Военкор был ранен в результате атаки украинского дрона в приграничном районе Курской области. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу.

Позже Поддубный пришел в сознание. Военкор получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска.

До тысячи боевиков ВСУ проникли на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. В ходе боев российским войскам удалось остановить продвижение боевиков на территорию РФ.

Украинские потери на этом направлении составили 315 человек и 54 единицы техники, включая 7 танков. Число пострадавших в результате атак мирных жителей достигло 31, среди них – шестеро детей.

