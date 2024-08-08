Звукооператор сообщил, что съемочная группа Поддубного не пострадала

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Съемочная группа ВГТРК, сопровождавшая военного корреспондента Евгения Поддубного, не пострадала после атаки дрона в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости звукооператор группы Станислав Еловский.

"Все ок", – сказал он в ответ на вопрос о состоянии съемочной группы.

Поддубный был ранен в результате атаки украинского дрона на машину, в которой он ехал в приграничном районе Курской области. Военкор получил тяжелые ранения и был доставлен в местную больницу. Впоследствии он пришел в сознание.

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц успел посетить в больнице своего раненого коллегу. Он заявил, что Поддубный шутит и беспокоится о своей съемочной группе.

Для журналиста был назначен курс лечения и проведены все необходимые исследования, его переведут в московскую клинику.