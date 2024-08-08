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08 августа, 04:54

Происшествия

Получившего ранение военкора Поддубного направят в московскую клинику

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Получившего ранение в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного направят в московскую клинику. Об этом сообщает телеграм-канал "ВЕСТИ".

"Получившего ранение военкора ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику. В курской больнице, куда журналист поступил после атаки украинского дрона, провели все необходимые исследования, назначен курс лечения", – указано в сообщении.

Отмечается, что для журналиста также запланированы телемедицинские консультации с экспертами из федеральных центров.

Поддубный был ранен в результате атаки украинского дрона в приграничном районе Курской области. Военкор получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу. Через некоторое время Поддубный пришел в сознание.

СК РФ примет меры для установления и привлечения к ответственности всех ответственных за покушение на военкора. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил наградить Поддубного ведомственной медалью.

Военкор Поддубный, раненный в Курской области, пришел в сознание

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