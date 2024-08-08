Врач рассказал, что военкор ВГТРК Поддубный находится в тяжелом состоянии

Фото: kremlin.ru

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение в Курской области, находится в тяжелом состоянии, передает телеканал "Россия 24".

Корреспондент телеканала рассказал, что информация от врача о состоянии журналиста появилась 15 минут назад. По словам специалиста, корреспондент получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.

Поддубный был ранен в результате атаки украинского дрона на машину, в которой он ехал в приграничном районе Курской области. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в местную больницу. Впоследствии Поддубный пришел в сознание.

При этом съемочная группа военкора не пострадала. В СК РФ пообещали установить личности и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к покушению.

