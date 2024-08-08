ООН обеспокоена атакой на корреспондента ВГТРК Поддубного

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ООН обеспокоена ранением журналиста ВГТРК Евгения Поддубного в результате атаки украинского дрона. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

"Мы обеспокоены этой атакой и надеемся на его быстрое выздоровление", – приводит его слова РИА Новости.

Поддубный был ранен в результате атаки украинского дрона в приграничном районе Курской области. Военкор получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу.

Позже Поддубный пришел в сознание. Военкор получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска.

До тысячи боевиков ВСУ проникли на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. В ходе боев российским войскам удалось остановить продвижение боевиков на территорию РФ.

Украинские потери на этом направлении составили 315 человек и 54 единицы техники, включая 7 танков. Число пострадавших в результате атак мирных жителей достигло 31, среди них – шестеро детей.

