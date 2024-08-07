Герасимов сообщил об остановке продвижения ВСУ вглубь территории РФ

Фото: телеграм-канал "Миноборны России"

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил об остановке продвижения украинских вооруженных формирований вглубь российской территории на курском направлении. Об этом он доложил на совещании Владимира Путина с руководителями силовых структур.

Так как Герасимов находится на одном из пунктов оперативного управления войсками, то его доклад прозвучал на совещании по видеосвязи. Так, начальник Генштаба ВС РФ сообщил российскому президенту, что 6 августа в 05:30 по московскому времени подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек пытались захватить территорию Курской области.

Однако действиями подразделений прикрытия вместе с пограничниками, а также с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии продвижение украинских военных вглубь территории РФ удалось остановить, подчеркнул он.

В результате, как добавил Герасимов, украинские вооруженные формирования потеряли 315 человек, включая не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Кроме того, по его словам, российской армии удалось уничтожить 54 единицы бронетехники, в том числе 7 танков.

Герасимов также уточнил, что операция против пытавшихся прорваться на территорию Курской области украинских военнослужащих будет завершена их разгромом и выходом ВС РФ к госгранице России.

О проникновении на территорию Курской области украинских боевиков стало известно 6 августа. В результате между ними и ВС РФ произошли боестолкновения в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. Затем украинские вооруженные формирования стали постепенно отступать на свою территорию, однако бои до сих пор продолжаются.

В результате происходящих с 6 августа украинских атак на Курскую область получили ранения 28 человек, которые проживали в Суджанском и Кореневском районах. В связи с этим власти распорядились перевести экстренные службы региона на усиленный режим работы.

Сейчас жителей приграничных районов Курской области вывозят в безопасное место. Так, за последнюю ночь были эвакуированы свыше 200 человек. Кроме того, за сутки при помощи властей на личном транспорте выехали несколько тысяч человек. Для них организовали пункты временного размещения на более 2,5 тысячи мест. Также из-за продолжающихся обстрелов в регионе отменили все массовые мероприятия.

Следователи в связи с произошедшим возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям: "Террористический акт", "Убийство", "Незаконное ношение оружия и боеприпасов", "Посягательство на жизнь сотрудников полиции".

