Мантуров: Минфину поручили направить 1,8 млрд руб на переселение жителей Курской области

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Минфину России было отдано поручение обеспечить транш в размере 1,8 миллиарда рублей на переселение жителей Курской области, сообщил первый вице-премьер страны Денис Мантуров в ходе совещания с Владимиром Путиным.

Средства будут направлены через Минстрой уже в среду, 7 августа. Мантуров также уточнил, что это поручение было согласовано с председателем правительства.

"В рамках собранных заявок на сумму 11 миллиардов рублей на 2 500 семей по предоставлению сертификатов на переселение", – цитирует его ТАСС.

Вице-премьер также назвал необходимым создание регионального штаба по чрезвычайной ситуации. По его мнению, такой шаг позволил бы наладить более качественное и своевременное реагирование всех служб и федеральных органов исполнительности.

6 августа около 300 боевиков ВСУ атаковали границу в Курской области. Столкновения между украинской ДРГ и ВС РФ произошли в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

Спустя некоторое время противник начал постепенно отступать на территорию Украины, однако бои между украинской ДРГ и российскими военными продолжаются до настоящего времени. Так, по информации Минобороны РФ, потери украинских формирований по прошествии последних суток составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники.

В результате украинских атак на российский регион пострадали 28 жителей Суджанского и Кореневского районов. Для оказания помощи гражданам экстренные службы региона перешли на усиленный режим работы.

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего сразу по нескольким статьям: "Террористический акт", "Убийство", "Незаконное ношение оружия и боеприпасов", "Посягательство на жизнь сотрудников полиции".

При этом в настоящее время жителей атакованных территорий на российско-украинской границе вывозят в безопасное место. Так, за ночь автобусами были эвакуированы более 200 человек. На личном транспорте при поддержке властей регион покинули еще несколько тысяч человек. Для них были подготовлены пункты временного размещения на более 2,5 тысячи мест.