Путин призвал глав российских регионов оказать помощь Курской области

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Владимир Путин на совещании с членами кабмина призвал глав субъектов РФ включиться в процесс оказания помощи Курской области и ее жителям.

Так, во время совещания врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о готовности оказать всю необходимую помощь пострадавшему от ВСУ региону. По его словам, власти области могут предоставить Курской области дополнительный медперсонал, лекарства, строительные материалы, а также разместить всех эвакуируемых жителей у себя.

"Спасибо большое! Надеюсь, что и другие ваши коллеги из других регионов РФ включатся и будут делать то, что в таких ситуациях делать должны все", – отреагировал российский президент.

Он указал, что власти российских регионов могут сделать больше, чем простые граждане. Поэтому глава государства заявил, что очень рассчитывает на их помощь.

6 августа на территорию Курской области проникли около 300 украинских боевиков. В результате между ними и российскими военными произошли боестолкновения в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

Затем противник стал постепенно отступать на территорию Украины, но бои между украинской ДРГ и ВС РФ до сих пор продолжаются. Так, по информации Минобороны РФ, ВСУ за последние сутки уже потеряли до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники.

В результате не прекращающихся с 6 августа атак ВСУ на Курскую область пострадали 28 человек, которые проживали в Суджанском и Кореневском районах. Для оказания помощи гражданам экстренные службы региона перешли на усиленный режим работы.

Сейчас жителей обстреливаемых территорий на российско-украинской границе в районе Курской области вывозят в безопасное место. Так, за последнюю ночь автобусами эвакуированы более 200 человек. Кроме того, за сутки при помощи властей на личном транспорте выехали несколько тысяч человек. Для них подготовили пункты временного размещения на более 2,5 тысячи мест. Из-за продолжающихся обстрелов в регионе отменили все массовые мероприятия.

Следователи в связи с атакой украинских вооруженных формирований на приграничные населенные пункты Курской области возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям: "Террористический акт", "Убийство", "Незаконное ношение оружия и боеприпасов", "Посягательство на жизнь сотрудников полиции".

