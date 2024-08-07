Уголовное дело по статье о теракте возбуждено из-за атаки ВСУ на Курскую область

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Следственный комитет России в связи с атакой украинских вооруженных формирований на приграничные населенные пункты Курской области возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям: "Террористический акт", "Убийство", "Незаконное ношение оружия и боеприпасов", "Посягательство на жизнь сотрудников полиции". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, по поручению главы СКР Александра Бастрыкина следователи принимают меры для установления лиц, которые причастны к вынесению решений и исполнению приказов об атаке гражданских объектов в Курской области. В ходе предварительного расследования дела их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.

О проникновении около 300 боевиков ВСУ на территорию Курской области стало известно 6 августа. В результате между украинской диверсионно-разведывательной группой и российскими военными произошли столкновения в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

Спустя время противник начал постепенно отступать на территорию Украины. Однако бои до сих пор продолжаются. Потери ВСУ за последние сутки уже составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники.

В результате не прекращающихся с 6 августа атак ВСУ на Курскую область пострадали 28 человек. В основном они проживали в Суджанском и Кореневском районах. Экстренные службы региона в связи с этим были переведены на усиленный режим работы.

Сейчас жителей обстреливаемых территорий приграничья Курской области начали вывозить в безопасное место. Так, за ночь из зоны боевых действий автобусами и на личном транспорте эвакуированы свыше 200 человек. В течение суток при помощи властей на личном транспорте из зоны обстрелов выехали несколько тысяч человек. Для них подготовили пункты временного размещения на более 2,5 тысячи мест. Из-за неспокойной обстановки в регионе отменили все массовые мероприятия.

