Львова-Белова: 6 детей получили ранения в результате атаки ВСУ на Курскую область

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

В результате массированной атаки ВСУ на Курскую область были ранены шесть детей, из которых трое – из одной семьи. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что два ребенка получают амбулаторное лечение. Девочка трех лет была госпитализирована в детскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести, врачи проведут телемедицинскую консультацию с РДКБ по поводу ее лечения.

Двухлетний мальчик находится в больнице с осколочным ранением спины, его мама погибла. В ближайшее время его перевезут санитарным транспортом в областную детскую больницу. Еще два ребенка с ранениями были доставлены в больницу.

Львова-Белова сообщила, что находится на связи с Уполномоченной по правам ребенка в Курской области, вся необходимая помощь оказывается.

6 августа примерно 300 боевиков 22-й механизированной бригады ВСУ проникли в Курскую область. Столкновения между украинской ДРГ и ВС РФ произошли в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, расположенных на границе России и Украины.

Через некоторое время ДРГ отступила на территорию Украины после ударов артиллерии, армейской авиации и дронов.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что по состоянию на вечер 6 августа обстановка на российско-украинской границе в районе Курской области продолжает быть напряженной. По его словам, пограничные службы и Минобороны РФ продолжают отбивать украинские формирования, которые пытаются проникнуть на территорию Курской области.

