Врио главы Курской области Смирнов заявил о напряженной ситуации и боях на границе

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Обстановка на российско-украинской границе в районе Курской области продолжает быть напряженной. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Сейчас, по его словам, пограничные службы и министерство обороны РФ продолжают отбивать украинские формирования, которые пытаются проникнуть на территорию Курской области. В связи с этим он попросил местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на информационные провокации со стороны Украины, а также соблюдать меры безопасности в случае объявления воздушной тревоги.

"Действует региональный оперативный штаб. Все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы. Берегите себя и своих близких", – уточнил он, добавив, что всю дополнительную информацию будет сообщать позднее.

6 августа примерно 300 боевиков 22-й механизированной бригады ВСУ проникли в Курскую область. Столкновения между украинской ДРГ и ВС РФ произошли в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, расположенных на границе России и Украины.

Спустя время министерство обороны РФ сообщило об отступлении ДРГ на территорию Украины после ударов артиллерии, армейской авиации и дронов. При этом часть боевиков пыталась закрепиться у госграницы Курской области, но была заблокирована ВС РФ. Даже после отступления армия России продолжает наносить удары по оставшейся части боевиков.

В результате атак ВСУ, которые происходили на протяжении всего дня, пострадали 18 человек. Так, изначально после обстрела украинских БПЛА по городу Суджа травмы получили пять человек, среди которых оказалось трое детей. Затем стало известно о гибели девушки, за медпомощью обратились еще трое местных граждан, в том числе и один ребенок.

Спустя время Смирнов заявил о гибели водителя микроавтобуса и автомобилиста в результате атаки украинского дрона по территории Курской области.

Затем к 13 пострадавшим добавились еще пять мирных граждан, получивших ранения после обстрелов со стороны БПЛА ВСУ. Так, одного мужчину госпитализировали, еще двое пострадали от удара украинского дрона по автомобилю и еще двое – после атаки беспилотника ВСУ по машине.

