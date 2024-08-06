Пять человек пострадали в результате обстрела Суджи в Курской области

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Пять человек, включая трех детей, пострадали в результате обстрела города Суджа в Курской области со стороны Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Пострадавшие были доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Из-за обстрела были сильно повреждены несколько жилых домов. Смирнов пообещал, что подомовой обход будет проведен, когда позволит обстановка.

Врио губернатора также заявил, что за ночь было сбито уже 26 украинских БПЛА, атаковавших область. Ранее Смирнов сообщал о трех сбитых беспилотниках.

До этого сообщалось о возгорании трех резервуаров с топливом после атаки дронов ВСУ на нефтебазу в Курской области. К борьбе с огнем привлекали 82 спасателей и 32 единицы спецтехники.

