Российские ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили украинский беспилотник, который пытался атаковать российские объекты. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) была пресечена в 15 часов в небе над Белгородской областью, уточнили в пресс-службе.

Позднее на всей территории региона был объявлен сигнал ракетной опасности, отметил глава региона Вячеслав Гладков.

"Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", – написал он в своем телеграм-канале.

До этого российские ПВО ликвидировали два дрона ВСУ, также над Белгородской областью. В результате атаки украинских БПЛА по жилому дому в Шебекино погибла женщина.

