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29 октября, 10:13

Технологии

Apple вернула светящийся логотип в MacBook Pro

Фото: depositphotos/fransz

Компания Apple представила ноутбук MacBook Pro, который первым в линейке получил OLED-дисплей и сенсорный экран, а на крышку вернулся подсвечиваемый логотип, отсутствовавший 10 лет. Об этом сообщает издание MacRumors.

Презентация состоялась 28 октября. Светящейся логотип яблока вновь разместили на задней панели устройства, причем интенсивность его подсветки напрямую связана с яркостью экрана.

Такой элемент долгое время был визитной карточкой портативных компьютеров бренда, пока в 2016 году его не сменил обычный полированный логотип компании.

В прежних моделях подсветку давал свет, исходящий от дисплея. Новые панели OLED работают без отдельной подсветки, поэтому Apple пришлось искать иной способ заставить логотип светиться, рассказали журналисты.

Помимо культовой для поклонников бренда детали, ноутбуки получили сенсорные экраны PROLED XDR и вырез Dynamic Island. Устройства оснащены процессорами M5 Pro или M5 Max и способны проработать до 24 часов без подзарядки. В США цены на новинки начинаются с 2 899 долларов, что составляет около 232 тысяч рублей.

Ранее покупатели пожаловались на неисправности нового iPhone Duo. Люди заявили, что на экране устройства появляются трещины через несколько часов использования.

Компания пообещала бесплатно заменить смартфоны, у которых возник такой дефект. Для этого необходимо обратиться в Apple Care.

"Техно": Apple заблокировала возможность повторной активации iPhone Duo

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