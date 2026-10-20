Apple расширила сотрудничество с поставщиками компонентов для iPhone Duo и iPhone 18 Pro

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Компания Apple расширяет сотрудничество с американскими компаниями, которые поставляют материалы и компоненты для смартфонов iPhone Duo и iPhone 18 Pro. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте корпорации.

В рамках программы поддержки американского производства (American Manufacturing Program, AMP) компания начала сотрудничество с базирующейся в Пенсильвании Perryman Company – она будет поставлять Apple титан, в том числе для iPhone Duo.

Еще одно направление связано с выпуском iPhone 18. Расположенная в штате Делавэр Qnity Electronics займется разработкой технологий для новой системы переменной диафрагмы камеры.

Всего Apple работает с поставщиками во всех 50 штатах и поддерживает более 450 тысяч рабочих мест в стране. При выборе партнеров компания учитывает свои долгосрочные цели в области устойчивого развития. Корпорация намерена к 2030 году достичь "углеродной нейтральности" во всей своей деятельности.

Ранее стало известно, что Apple в рамках презентации представит первый MacBook с сенсорным экраном 28 октября. Устройство покажут на презентации Pro and Tell, которая отсылает к обновлению линейки MacBook Pro.

Новый гаджет будет оснащен интерфейсом Dynamic Island, который уже используется на iPhone, а также более четким дисплеем с технологией OLED. Кроме того, в рамках мероприятия Apple представит новый бюджетный MacBook Pro с чипом M6, обновленный iMac и модернизированный планшет iPad mini.